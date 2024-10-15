Власти Прикамья создают «строительный домен»

Posted 15 октября, 19:00
Published 15 октября, 19:00
Modified 16 октября, 08:14
Updated 16 октября, 08:14
В числе передаваемых полномочий — утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, принятие решений по планировке территорий.
Краевые власти объясняют очередную попытку взять в свои руки «градостроительные рычаги» пермской агломерации крайней нуждой в едином (подразумевается — более эффективном) управлении застройкой и развитием экономического «сердца» Западного Урала.
«Централизация полномочий на уровне Пермского края с учетом синхронизации деятельности всех уполномоченных органов позволит гибко и оперативно решать вопросы, стоящие перед градостроительной политикой города Перми и смежными с ним муниципальными образованиями (Пермский, Краснокамский и Добрянский округа). В том числе — определять точки роста и выстраивать логистические коридоры, создавать единую градостроительную политику с учетом „маятниковой“ трудовой миграции населения, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — А также — формировать совместное использование инфраструктурных объектов, объединяя их экономическими, трудовыми, культурными, туристическими и социальными связями».
Из этого «пояснения» совершенно неясно, как передача «командных высот» в градостроительстве поможет краевым властям воздействовать на потоки мигрантов или развивать культурные и туристические связи, например, между Пермью и Добрянкой. Разве сейчас таковым связям что-то препятствует? Может быть, главы близлежащих к Перми городов, подобно французским герцогам эпохи юного Людовика XIV, решили устроить «фронду» в плане строительства и не согласовывать местные генпланы с насущными потребностями развития региона в целом? Вряд ли: у регионального правительства достаточно рычагов, чтобы «синхронизировать» строительную политику от Перми до самых до окраин, не прибегая к ручному управлению посредством специальных законов.
Если речь идет об усилении контроля над муниципалами со стороны регионального минстроя — так на то ему и карты в руки, он и так существует, чтобы контролировать стройки в территориях и помогать местным чиновникам, если им в чем-то не хватает обширных профессиональных познаний или широты кругозора.
Напомним, в конце 2020 года заксобрание приняло закон о передаче региону градостроительных полномочий Перми, включая разработку и внесение поправок в генплан и ПЗЗ краевого центра, выдачу разрешений на строительство. Законопроект прошел на удивление мягко, хотя к нему были довольно серьезные замечания со стороны Контольно-счетной палаты (КСП) Прикамья и прокуратуры региона.
«Законопроектом предлагаются к перераспределению исключительно полномочия органов местного самоуправления Пермского городского округа, в то время как территория Пермского края включает 26 городских округов, — говорилось в заключении КСП. — Какова степень влияния централизации полномочий одного из 26 городских округов на градостроительную политику региона в целом, разработчиками законопроекта не раскрывается».
А может, не особо и хотелось раскрывать? Еще тогда, в 2020 году, высказывались предположения, что закон имеет не столько административно-хозяйственную, сколько политическую подоплеку. Нашумевшие истории в отдельных регионах России, где градостроительные полномочия забирались областными властями у городов, скорее, свидетельствуют о стремлении губернаторов получить больше «кнопок управления» за счет муниципалов именно из политических соображений. Например, в Свердловской области в разгар противостояния между мэрией и губернаторской «партией» в 2016 году «командные высоты» по развитию Екатеринбурга забрал регион. Зато потом, когда непростые выборы оказались позади, чиновники и депутаты Среднего Урала вернулись к разговорам о том, что неплохо бы отдать назад градостроительные полномочия мэрии Екатеринбурга. И в 2021 году их вернули.
Пермский край в 2025 году ожидают выборы губернатора. В этом плане создание мощного «строительного домена» вокруг Перми, где политику застройки территорий определяет именно краевая власть, может стать существенным преимуществом для Дмитрия Махонина и его команды. За год можно успеть составить впечатляющие планы «синхронного» с Пермью развития Добрянки, Краснокамска и Пермского района. Они как раз максимально сработают к осени, когда пройдет голосование, обеспечив губернаторской кампании г-на Махонина дополнительный блеск и убедительность.
Конечно, экономическую подоплеку тоже нельзя сбрасывать со счетов — ведь любое существенное передвижение «фишек» в сфере строительства в пользу региона переориентирует интересы местного бизнеса, строителей и девелоперов на краевую власть.
Окружным муниципальным властям, несмотря на всю их лояльность, видимо, впору задуматься — не рискуют ли они в результате быть отодвинутыми от принятия важных решений по застройке и развитию территорий? Не повторят ли города и веси пермской городской агломерации далеко не во всем позитивную историю застройки Перми последних десятилетий, когда в итоге целые городские кварталы выглядят скученно, серо, разрозненно, и к тому же не всегда обеспечены необходимыми школами, спортивными площадками, бассейнами?
У «единой строительной политики», как показывает опыт больших городов, есть не только плюсы, но и очевидные минусы. Впрочем, попробовать всегда можно. Вот только следует помнить, опять же, апеллируя к опыту иных регионов, что отдать контроль над стройками из муниципалитета — легко, а возвращать — всегда непросто.