Власти Прикамья создают «строительный домен»

А может, не особо и хотелось раскрывать? Еще тогда, в 2020 году, высказывались предположения, что закон имеет не столько административно-хозяйственную, сколько политическую подоплеку. Нашумевшие истории в отдельных регионах России, где градостроительные полномочия забирались областными властями у городов, скорее, свидетельствуют о стремлении губернаторов получить больше «кнопок управления» за счет муниципалов именно из политических соображений. Например, в Свердловской области в разгар противостояния между мэрией и губернаторской «партией» в 2016 году «командные высоты» по развитию Екатеринбурга забрал регион. Зато потом, когда непростые выборы оказались позади, чиновники и депутаты Среднего Урала вернулись к разговорам о том, что неплохо бы отдать назад градостроительные полномочия мэрии Екатеринбурга. И в 2021 году их вернули.