Нужно ли отказываться от сахара и молока? Рассказывают пермские ученые

Одна из самых популярных нынче проблем — непереносимость лактозы. Она бывает врожденная и приобретенная, — рассказывает Анна Портнова, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха, кандидат химических наук. Млекопитающие обычно производят фермент лактазу, только пока пьют материнское молоко. После этого он становится ненужным, и работа гена подавляется. Так было изначально и у людей. Но в некоторых человеческих популяциях, практиковавших молочное животноводство и питье сырого продукта, под действием отбора распространились мутации. У их носителей лактаза производится всю жизнь, и поэтому они могут пить молоко в зрелом возрасте, не испытывая проблем с пищеварением, — объясняет Анна Портнова.