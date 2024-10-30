Нужно ли отказываться от сахара и молока? Рассказывают пермские ученые

Posted 30 октября, 09:04
Published 30 октября, 09:04
Modified 30 октября, 09:06
Updated 30 октября, 09:06
Ученые Пермского Политеха рассказали, чем опасен избыток глюкозы в крови, что полезнее — коричневый сахар или подсластители, какие заменители не приводят к скачкам инсулина и не прибавляют калорий, почему возникает непереносимость «молочного» сахара, и кому не подойдут безлактозные продукты.
Сахар — это общий термин, используемый для описания группы углеводов. Основной вид, который мы потребляем, — сахароза. Это дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы. Служит источником энергии для организма, но не является жизненно необходимым питательным веществом. «Наш организм может получать глюкозу из других углеводов. Например, крахмала (он есть в хлебе, картофеле, макаронах, крупах), который в процессе пищеварения под действием ферментов расщепляется до глюкозы», — рассказывает Дмитрий Макрушин, ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ.
Бывают случаи, когда организм не может правильно переработать сахар. Самая частая причина — диабет. При первом типе поджелудочная железа не производит гормон инсулин, необходимый для усвоения глюкозы клетками. При втором типе клетки становятся резистентными к инсулину, что также затрудняет усвоение сахара.
Если сахар не усваивается, он остается в крови, что может привести к гипергликемии. При этом клетки не получают необходимую энергию, что вызывает как минимум усталость. Избыток глюкозы в крови может приводить к повреждению сосудов и нервов, а также увеличивает риск различных осложнений.
Обычный белый сахар — это очищенная сахароза. Коричневый продукт содержит ту же сахарозу, но не проходит полное очищение, благодаря чему включает остатки патоки (мелассы), которые придают ему цвет и легкий карамельный вкус. Разница в питательной ценности минимальна. Миф о том, что коричневый сахар полезнее, связан с наличием витаминов и минералов, но их слишком мало, чтобы оказывать положительный эффект на здоровье, — объясняет Дмитрий Макрушин.
Подсластители часто считаются диетическими добавками, потому что они обеспечивают сладкий вкус при минимальном или нулевом количестве калорий. Они не усваиваются так, как сахароза, и не приводят к значительному повышению уровня глюкозы в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом или тех, кто хочет сократить потребление калорий. Порой у людей возникает предвзятость к сахарозаменителям, поскольку некоторые из них синтетические. Однако есть и растительные варианты, — отмечает ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ.
Фруктоза, несмотря на то, что является натуральным сахаром, практически столь же калорийна, как сахароза, и может повышать уровень глюкозы в крови. Хотя она медленнее усваивается и не провоцирует резких скачков инсулина, она также может вызывать проблемы при чрезмерном потреблении. Фруктоза метаболизируется в печени, в отличие от глюкозы, которая используется клетками организма. Это может привести к более высокому уровню жира в печени и потенциальному увеличению риска заболеваний, связанных с обменом веществ.
Лактоза (или молочный сахар) — это органическое соединение, относящееся к группе углеводных дисахаридов. В организме под действием фермента лактазы оно расщепляется на глюкозу и галактозу. Основные источники этого углевода — молочные продукты животного происхождения.
Одна из самых популярных нынче проблем — непереносимость лактозы. Она бывает врожденная и приобретенная, — рассказывает Анна Портнова, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха, кандидат химических наук. Млекопитающие обычно производят фермент лактазу, только пока пьют материнское молоко. После этого он становится ненужным, и работа гена подавляется. Так было изначально и у людей. Но в некоторых человеческих популяциях, практиковавших молочное животноводство и питье сырого продукта, под действием отбора распространились мутации. У их носителей лактаза производится всю жизнь, и поэтому они могут пить молоко в зрелом возрасте, не испытывая проблем с пищеварением, — объясняет Анна Портнова.
Лактоза активно используется в процессе обмена веществ. Она способствует укреплению иммунной системы и улучшению пищеварения, усиливает действие полезных бактерий в кишечнике, позволяет лучше расщеплять пищу и стимулирует синтез важных витаминов и минералов.
«Она также может снизить уровень глюкозы в крови у людей с диабетом второго типа. Это увеличит уровень инсулина в организме, что позволяет клеткам лучше усваивать углеводы. Но может привести к инсулинорезистентности и увеличению веса», — добавляет ученый-биотехнолог ПНИПУ.
Необходима «золотая» середина. По данным Роспотребнадзора, россиянам рекомендовано два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов в день, чтобы не получить неприятных последствий для здоровья.
Альтернативой могут послужить безлактозные молочные продукты. В рационе допустимо оставить сливочное масло, твердые сыры, творог и кефир, так как они содержат минимальное количество лактозы.
Безлактозное молоко не подходит для аллергиков, — рассказывает Анна Симонова, студент кафедры биотехнологии ПНИПУ. Им можно пить растительные аналоги, здесь полностью отсутствует лактоза, а полезные свойства такого «молока» зависят от используемого сырья.