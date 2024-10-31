Зарплата, «дающая рука» и демография — факторы, которые могут «урезать» казну Перми

Posted 31 октября, 08:06
Published 31 октября, 08:06
Modified 31 октября, 08:49
Updated 31 октября, 08:49
Несмотря на оптимистичные заявления чиновников мэрии, похоже, городские власти готовятся к непростым финансовым временам. Доходы бюджета Перми в 2025 году запланированы в объеме 57,5 млрд рублей, в 2026-м они незначительно повысятся — до 60,6 млрд. Но уже в 2027 году ожидается, пусть и весьма небольшое по меркам миллионного города, но все-таки снижение доходной части казны — до 59,4 млрд рублей.
При этом в следующем году запланирован дефицит бюджета в размере свыше 1 млрд рублей, в 2026-м на 400 млн меньше — 598 млн. В 2027-м планируется вновь вернуться к бездефицитному состоянию, но это намечено сделать за счет серьезного «затягивания пояса»: расходы 2027 года уменьшатся по сравнению с предыдущим годом без малого на 3 млрд рублей (с 61 млрд 170 млн до 58 млрд 404 млн).
Уже только из этих цифр видно, что бюджет на трехлетний период может подарить горожанам массу «сюрпризов». Тем более что основан он на довольно оптимистичном сценарии по инфляции, а реалии могут оказаться гораздо более суровыми.
Впрочем, в документах, на основе которых верстался проект бюджета, включая «Прогноз социально-экономического развития Перми», есть масса моментов, способных моментально улучшить настроение даже самому безнадежному пессимисту. Например: «По итогам 8 месяцев 2024 года инфляция составила 109,1% в годовом выражении за счет удорожания логистики, роста издержек предприятий, увеличения потребительской активности. По итогам 2024 года ожидается замедление инфляции до уровня 107,2%».
Получается, ближе к Новому году пермяки станут меньше покупать? Праздничных застолий и подарков на этот раз не предвидится? Если покупать, как всегда, к празднику станут больше, то, увы, по всем законам рынка это только разгонит инфляцию. Да и закупка, перевозка и хранение товаров на складах вкупе с издержками предприятий вряд ли достигли потолка удорожания. Поэтому с чего бы вдруг, по итогам 2024 года, инфляции в отдельно взятой Перми уменьшиться до 7% годовых? Тем более, если вспомнить, что в 2023 году (по официальным данным, по отношению к 2022 году) инфляция составила почти 8%, а ведь прошлый год, в плане роста цен, по сравнению с нынешним, еще можно считать вполне благополучным!
Очень хочется поверить экспертам пермской мэрии, что «в прогнозном периоде инфляция снизится до 105,2% в среднем за 2025 год, до 104,1% — в 2026-м и выйдет на уровень 104% в 2027-м». Но здесь, как говорят острословы, уповать остается только на Центробанк и его ставку.
Впрочем, лучше говорить о приятном. Авторы «Прогноза» исходят из того, что в 2025–2027 годах в Перми ожидается «стабильный рост заработной платы работников крупных и средних предприятий. Положительной динамике в перспективе будет способствовать проведение ежегодной индексации размера заработной платы».
Обратим внимание — ничего не сказано о «зарплатных» перспективах малого бизнеса, хотя число занятых в МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в краевом центре в 2023 году превысило 268 тыс. человек. Это немногим меньше, чем на крупных и средних предприятиях города (276 тыс. человек) — целая «армия», которая остается как бы в тени, и в экономических прогнозах пермской мэрии почти не фигурирует.
Сама по себе индексация зарплаты — вещь хоть и полезная, но ровным счетом ничего не отражающая. Здесь всё, опять же, упирается в инфляцию. А каковы прогнозы по реальной зарплате, то есть сколько условных буханок хлеба или бутылок масла можно купить за полученные по итогам месяца «свои кровные»? В прогнозе социально-экономического развития Перми на трехлетку этой важной цифры найти не удалось.
При этом темпы роста фондов зарплаты работников крупных и средних предприятий столицы Прикамья станут снижаться: со 120% в 2024 году до 112% в 2027-м (базовый, то есть взятый за основу, сценарий) или до 8% через три года по консервативному сценарию (в который никому верить не хочется).
Ожидается, что в следующем году от НДФЛ город получит 20 млрд 125 млн рублей, в 2026-м — 21 млрд 732 млн, в 2027-м — 23 млрд 380 млн рублей.
В целом бюджет Перми в следующем получит 26 млрд 147 млн рублей налоговых доходов. Сумма, вполне сопоставимая с «вливаниями» из казны региона и федерации (23 млрд 936 млн рублей). Если провести аналогию, бюджетная Пермь похожа на человека, которому, чтобы скромно свести концы с концами, не хватает почти столько же денег, сколько он зарабатывает самостоятельно. Хорошо, если помогают щедрые родственники — родители или старший брат.
Но ведь бесплатного сыра, даже если он не в мышеловке, а на красиво сервированном банкетном столе, много не бывает. Бюджеты России и Пермского края планируют сокращать поддержку Перми — к 2027 году она уменьшится до 21 млрд 155 млн рублей, а далее, вероятно, начнет «таять» еще стремительнее. Да и «банкет» для столицы Прикамья давно закончился — 300-летний юбилей города остался в 2023 году, «дающая рука» других бюджетов скудеет, и теперь пора привыкать жить, ориентируясь всё больше на собственные возможности.
Благополучие краевого центра в ближайшие годы напрямую зависит от роста зарплаты пермяков, а значит — от темпов развития экономики, причем во всех отраслях, а не только в промышленности, получающей усиленные государственные заказы. Но как раз большого потенциала развития экономики в Перми пока не заметно. Кадровый голод, о котором «кричат» не только промышленники, но и работодатели других отраслей, говорит о том, что в городе — недостаток квалифицированных людей, озабоченных поисками серьезной работы (посидеть пару часов за компьютером, делая на удаленке разовый заказ, или разгрузить за пару бутылок фуру у соседнего магазина — не в счет).
Всё это накладывается на общую плачевную демографию: авторы «Прогноза социально-экономического развития Перми» рисуют невеселую картину, говоря, что «до 2027 года предполагается сохранение тенденции к сокращению численности населения. Это произойдет за счет негативного влияния демографических факторов, связанных с сокращением численности женщин в репродуктивном возрасте (20 лет — 34 года), на долю которых приходится значительное число рождений, а также роста численности лиц старших возрастов с наибольшим уровнем смертности».
А если в городе не будет притока «свежих» и молодых квалифицированных кадров, не будет расти экономика, зарплаты и НДФЛ, то не будет у Перми никакой перспективы самостоятельно, без дотаций сверху, как следует обеспечить свой, пусть и так не весьма «богатый» бюджет. А это значит, что социальная сфера будет с каждым годом «беднеть» и скукоживаться.