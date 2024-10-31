Зарплата, «дающая рука» и демография — факторы, которые могут «урезать» казну Перми

Получается, ближе к Новому году пермяки станут меньше покупать? Праздничных застолий и подарков на этот раз не предвидится? Если покупать, как всегда, к празднику станут больше, то, увы, по всем законам рынка это только разгонит инфляцию. Да и закупка, перевозка и хранение товаров на складах вкупе с издержками предприятий вряд ли достигли потолка удорожания. Поэтому с чего бы вдруг, по итогам 2024 года, инфляции в отдельно взятой Перми уменьшиться до 7% годовых? Тем более, если вспомнить, что в 2023 году (по официальным данным, по отношению к 2022 году) инфляция составила почти 8%, а ведь прошлый год, в плане роста цен, по сравнению с нынешним, еще можно считать вполне благополучным!