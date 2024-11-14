Опасный вирус попал в Россию. Чем страшен Коксаки, рассказала пермский врач

О массовой заболеваемости этим вирусом речи быть не может, отмечает эксперт. По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2024 года роста случаев заражения Коксаки в Прикамье не наблюдается, из 100 тыс. человек заболели всего четыре.