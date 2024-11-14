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Posted 14 ноября, 08:02

Published 14 ноября, 08:02

Modified 14 ноября, 10:58

Updated 14 ноября, 10:58

Чем опасен Коксаки? О симптомах и осложнениях вируса рассказала пермский врач

Опасный вирус попал в Россию. Чем страшен Коксаки, рассказала пермский врач

14 ноября 2024, 08:02
Фото: Профессорская клиника.

Чем опасен Коксаки? О симптомах и осложнениях вируса рассказала пермский врач

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Туризм
Этой осенью в нескольких регионах страны были зафиксированы случаи заражения энтеровирусом.

Этой осенью в нескольких субъектах России были зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки. Коксаки представляет из себя разновидность энтеровируса, принадлежащего к широкой группе инфекций. Внутриклеточный паразит поражает лимфоидную ткань, кишечник и носоглотку.

Терапевт Профессорской клиники Александра Швецова рассказала корреспонденту Properm.ru, в чем главная опасность вируса Коксаки, кто входит в основную группу риска и к каким осложнениям может привести это заболевание.

Так ли опасен вирус Коксаки? Какая ситуация с этим вирусом обстоит в Прикамье?

О массовой заболеваемости этим вирусом речи быть не может, отмечает эксперт. По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2024 года роста случаев заражения Коксаки в Прикамье не наблюдается, из 100 тыс. человек заболели всего четыре.

По каким симптомам можно его у себя заподозрить?

Это может быть интоксикационный синдром, воспаление горла, боль в мышцах, тошнота, рвота, повышение температуры тела. К общим симтомам относится также сыпь, которая появляется на 2-3 день течения болезни. Воспаления появляются на стопах, ладонях и слизистой оболочке полости рта.

У ребенка можно наблюдать признаки обезвоживания — это сухие губы, редкое мочеиспускание, а также упадок сил.

К каким осложнениям может привести этот энтеровирус?

Существует несколько типов вирусов Коксаки, проявления инфекции могут различаться в зависимости от серотипа микроорганизма. Вирус Коксаки типа А может вызвать острый конъюнктивит, герпетическую ангину и менингит. Вирус Коксаки типа В способен атаковать внутренние органы, такие как сердце, печень и легочную плевру.

Кто входит в основную группу риска?

В основном, вирусом Коксаки болеют дети от 5 до 10 лет. Также, тяжелее заболевание протекает у пожилых, у беременных женщин. В целом, болезнь протекает легко. Осложнения могут возникнуть у людей с ослабленным иммунитетом. Например, у ВИЧ+ категории граждан.

В какое время года вирус наиболее опасен?

Поскольку вирус был завезен туристами, вернувшимися из Турции, то определенный период заболеваемости Коксаки назвать нельзя. В теплых странах люди заболевают Коксаки постоянно.

Основной сезон заболеваемости Коксаки в России — это период с июня по сентябрь

Как можно заразиться Коксаки?

Путь передачи вируса Коксаки орально-фекальный, при этом некоторые штаммы могут передаваться и воздушно-капельным путём. Чаще всего заражение происходит во время купания в водоемах.

Как отличить этот вирус от других болезней, например, ветрянки?

Поскольку возбудитель болезни представляет из себя энтеровирус, то клиническая картина заболевания характеризуется диареей и рвотой. Спецификой заражения Коксаки является именно сыпь, поэтому его можно перепутать с ветряной оспой.

Если при ветрянке сыпь появляется по всему телу, то при Коксаки — только на ладонях, стопах и полости рта. Высыпания достаточно болезненные, поэтому может снижаться аппетит пациента.

Что входит в профилактику заболевания?

Пить воду нужно только из проверенных источников, желательно кипяченную. Необходимо соблюдать правила личной гигиены — мыть руки, чистить зубы, принимать душ, пользоваться только своей посудой, не брать грязные столовые приборы, иметь при себе одноразовые салфетки.

Формируется ли приобретенный иммунитет после перенесенной болезни?

Иммунитет к вирусам Коксаки у человека, перенесшего инфекцию, не является стабильным. Существует вероятность повторной инфекции в следующем году или спустя несколько лет.

Человек наиболее заразен в первую неделю заболевания. В случае обнаружения у себя симптомов заболевания, следует незамедлительно обратиться в врачу.

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