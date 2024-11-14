Опасный вирус попал в Россию. Чем страшен Коксаки, рассказала пермский врач

Posted 14 ноября, 08:02
Published 14 ноября, 08:02
Modified 14 ноября, 10:58
Updated 14 ноября, 10:58
Этой осенью в нескольких субъектах России были зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки. Коксаки представляет из себя разновидность энтеровируса, принадлежащего к широкой группе инфекций. Внутриклеточный паразит поражает лимфоидную ткань, кишечник и носоглотку.
Терапевт Профессорской клиники Александра Швецова рассказала корреспонденту Properm.ru, в чем главная опасность вируса Коксаки, кто входит в основную группу риска и к каким осложнениям может привести это заболевание.
О массовой заболеваемости этим вирусом речи быть не может, отмечает эксперт. По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2024 года роста случаев заражения Коксаки в Прикамье не наблюдается, из 100 тыс. человек заболели всего четыре.
Это может быть интоксикационный синдром, воспаление горла, боль в мышцах, тошнота, рвота, повышение температуры тела. К общим симтомам относится также сыпь, которая появляется на 2-3 день течения болезни. Воспаления появляются на стопах, ладонях и слизистой оболочке полости рта.
У ребенка можно наблюдать признаки обезвоживания — это сухие губы, редкое мочеиспускание, а также упадок сил.
Существует несколько типов вирусов Коксаки, проявления инфекции могут различаться в зависимости от серотипа микроорганизма. Вирус Коксаки типа А может вызвать острый конъюнктивит, герпетическую ангину и менингит. Вирус Коксаки типа В способен атаковать внутренние органы, такие как сердце, печень и легочную плевру.
В основном, вирусом Коксаки болеют дети от 5 до 10 лет. Также, тяжелее заболевание протекает у пожилых, у беременных женщин. В целом, болезнь протекает легко. Осложнения могут возникнуть у людей с ослабленным иммунитетом. Например, у ВИЧ+ категории граждан.
Поскольку вирус был завезен туристами, вернувшимися из Турции, то определенный период заболеваемости Коксаки назвать нельзя. В теплых странах люди заболевают Коксаки постоянно.
Основной сезон заболеваемости Коксаки в России — это период с июня по сентябрь
Путь передачи вируса Коксаки орально-фекальный, при этом некоторые штаммы могут передаваться и воздушно-капельным путём. Чаще всего заражение происходит во время купания в водоемах.
Поскольку возбудитель болезни представляет из себя энтеровирус, то клиническая картина заболевания характеризуется диареей и рвотой. Спецификой заражения Коксаки является именно сыпь, поэтому его можно перепутать с ветряной оспой.
Если при ветрянке сыпь появляется по всему телу, то при Коксаки — только на ладонях, стопах и полости рта. Высыпания достаточно болезненные, поэтому может снижаться аппетит пациента.
Пить воду нужно только из проверенных источников, желательно кипяченную. Необходимо соблюдать правила личной гигиены — мыть руки, чистить зубы, принимать душ, пользоваться только своей посудой, не брать грязные столовые приборы, иметь при себе одноразовые салфетки.
Иммунитет к вирусам Коксаки у человека, перенесшего инфекцию, не является стабильным. Существует вероятность повторной инфекции в следующем году или спустя несколько лет.
Человек наиболее заразен в первую неделю заболевания. В случае обнаружения у себя симптомов заболевания, следует незамедлительно обратиться в врачу.