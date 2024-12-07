В ДТП с трамваями у цирка пострадали семь пермяков

В ДТП с трамваями на перекрестке ул. Уральская и Крупской в Перми пострадали семь человек. По предварительной информации, люди получили травмы легкой степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Эдуард Соснин. Всем оказывается необходимая помощь, ситуация находится на контроле главы города. Сотрудники оперативных служб все еще находятся на месте ДТП, сообщает журналист Properm.ru, только что проехав мимо места аварии.