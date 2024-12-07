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Posted 7 декабря, 10:47

Published 7 декабря, 10:47

Modified 7 декабря, 10:59

Updated 7 декабря, 10:59

В ДТП с двумя трамваями 7 декабря пострадали семь человек

В ДТП с трамваями у цирка пострадали семь пермяков

7 декабря 2024, 10:47
Фото: properm.ru.

В ДТП с двумя трамваями 7 декабря пострадали семь человек

Сюжет
Дтп
Людям оказывается необходимая медицинская помощь.

В ДТП с трамваями на перекрестке ул. Уральская и Крупской в Перми пострадали семь человек. По предварительной информации, люди получили травмы легкой степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Эдуард Соснин. Всем оказывается необходимая помощь, ситуация находится на контроле главы города. Сотрудники оперативных служб все еще находятся на месте ДТП, сообщает журналист Properm.ru, только что проехав мимо места аварии.

Фото: properm.ru

Авария произошла сегодня, 7 декабря, в 14:08. Два трамвайных вагона маршрутов №7 и №8 столкнулись, в салонах разбились стекла. Движение на участке ограничили на время работы сотрудников экстренных служб. Кроме того, в дептрансе предупредили о задержке движения трамваев №4, 7, 8 и 11.

Видео: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
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#Видео#Происшествия#Дтп#Пермь#Общественный транспорт#Трамваи
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