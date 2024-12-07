В ДТП с трамваями у цирка пострадали семь пермяков

Posted 7 декабря, 10:47
Published 7 декабря, 10:47
Modified 7 декабря, 10:59
Updated 7 декабря, 10:59
В ДТП с трамваями на перекрестке ул. Уральская и Крупской в Перми пострадали семь человек. По предварительной информации, люди получили травмы легкой степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Эдуард Соснин. Всем оказывается необходимая помощь, ситуация находится на контроле главы города. Сотрудники оперативных служб все еще находятся на месте ДТП, сообщает журналист Properm.ru, только что проехав мимо места аварии.
Авария произошла сегодня, 7 декабря, в 14:08. Два трамвайных вагона маршрутов №7 и №8 столкнулись, в салонах разбились стекла. Движение на участке ограничили на время работы сотрудников экстренных служб. Кроме того, в дептрансе предупредили о задержке движения трамваев №4, 7, 8 и 11.