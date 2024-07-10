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Арендатор

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Июль 2024
В Перми с парка имени Горького предложили снять статус ООПТ
В краевой столице прошла экологическая встреча.
10 июля 2024, 08:42
Май 2024
В пермской «пирамиде» на улице Крисанова закрылся магазин с морепродуктами
Магазин переехал на новое место.
23 мая 2024, 05:50
Апрель 2024
Стало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр
Арендатором помещения стала пермская компания.
17 апреля 2024, 05:16
Март 2024
Мэрия Перми намерена взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей
Ранее власти Перми через суд расторгли договор аренды торгового центра с ООО «Кама-Урал».
25 марта 2024, 04:50
Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова
Рассмотрение апелляционной жалобы арендатора состоится 20 марта.
19 марта 2024, 07:32
Февраль 2024
Суд Перми запретил парку Горького регистрировать сделки с недвижимостью
Арбитражный суд Перми удовлетворил ходатайство администрации Свердловского района.
14 февраля 2024, 06:05

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