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Артисты

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2024
В пермском театре огня показали кораблесипед и рассказали, зачем его создали
7 декабря, 05:14
Два пермяка исполнили главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе
12 августа, 12:29
Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей». Видео
Музыканты исполнили песню Владимира Высоцкого.
1 апреля, 05:13
В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО
До этого выступления коллектива состоялись в двух городах.
14 марта, 07:09
Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе
Чиновники говорят, что сейчас идут переговоры.
12 марта, 07:30
В Перми пройдет бесплатный концерт экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера
Выступление артиста должно состояться на эспланаде.
7 марта, 07:48
Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд». Показываем их выступления
Участники попали в разные команды.
5 марта, 08:05
2023
В Перми сотрудница полиции задавила двух артистов театра
10 октября 2023, 20:37

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