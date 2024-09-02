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Сентябрь 2024
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
Здание является объектом культурного наследия.
2 сентября 2024, 09:55
Июнь 2024
Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости
Спрос на жилье растет, а цены на новостройки падают.
18 июня 2024, 10:27
Май 2024
В Перми площадь трети «однушек» оказалась меньше нормативов
Снижение доступности ипотеки способствует повышению интереса населения к квартирам-студиям.
21 мая 2024, 06:25
Апрель 2024
На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс
Смена зоны зонирования под бывшим устаревшим заведением была согласована на заседании комиссии по землепользованию и застройке.
22 апреля 2024, 04:45
Возведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублей
Заявки на участие в торгах можно подать до 3 мая.
18 апреля 2024, 07:26
Декабрь 2023
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
Вместо промышленной зоны участок будет застроен жилыми зданиями.
18 декабря 2023, 08:54

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