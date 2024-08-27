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Финист

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Август
В Перми задымились новые вагоны электрички «Финист»
27 августа, 07:30
Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву
15 августа, 03:57
Июль
В Перми свой первый рейс совершит электричка «Финист». Чем она интересна?
«Финист» повезет пермяков по кольцевому маршруту. Этот поезд — новая модель «Ласточки».
7 июля, 11:26
Март
Новый электропоезд «Финист» из Перми отправили обратно на завод-изготовитель
7 марта, 07:29
Февраль
В Свердловской ЖД рассказали, когда запустят электропоезд «Финист» в Прикамье
После завершения проверки железнодорожных составов начнется их регулярная эксплуатация в Пермском крае.
12 февраля, 10:44
Январь
В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»
18 января, 12:53

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