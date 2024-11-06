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ГУ МВД России

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Ноябрь
Из архива пермского главка МВД исчезло более 500 уголовных дел
6 ноября, 09:57
Август
Пенсионерка сутки провела в лесу под Губахой
14 августа, 10:18
Стали известны самые опасные и аварийные трассы Пермского края
14 августа, 06:40
Июнь
Бывший полицейский заменит на посту своего коллегу в администрации Перми
Стало известно об уходе Сергея Мельчакова с поста начальника департамента общественной безопасности.
20 июня, 03:42
В Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося
15 июня, 06:02
Декабрь 2023
В Прикамье наркоман напал на сотрудницу аптеки с ножом
18 декабря 2023, 12:29

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