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Кировская область

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2024
Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
На предприятии обнаружена плесень и грязное оборудование.
15 октября 2024, 11:17
В 2024 году Пермский край отправил почти 14 тонн мороженого в Беларусь и Китай
9 апреля из региона было отправлено почти 10 тонн мороженого в Беларусь.
17 апреля 2024, 12:43
В Прикамье приостановлена деятельность фантомного молокозавода
5 апреля 2024, 12:55
Житель Прикамья оплатил штраф за зарастание земельного участка
До 28 октября 2024 года пермяк должен устранить нарушения и вовлечься в сельскохозяйственный оборот.
4 апреля 2024, 12:40
В Прикамье Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику за нарушение ветеринарных норм
Предприятию выдано предписание по устранению нарушений до 1 июня 2024 года.
22 марта 2024, 13:19
2013
Никита Белых начал давать показания в суде по делу «Кировлеса»
Губернатор Кировской области дает показания в качестве свидетеля на судебном процессе по делу о хищении имущества КОГУП «Кировлес».
22 мая 2013, 08:08

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