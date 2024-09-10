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Колодец

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2024
Фото. Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей
10 сентября 2024, 06:53
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Теперь его цена составляет 750 тысяч рублей.
26 августа 2024, 06:57
Пермские спасатели вызволили из западни двух домашних питомцев
Кошка застряла в оконном проеме, а собака провалилась в колодец.
29 июля 2024, 12:04
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля 2024, 12:21
В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк
Правоохранительные органы проводят проверку.
12 февраля 2024, 07:17
В Свердловском районе Перми в открытый люк провалилась девочка
По словам очевидца, ребенок был в шоковом состоянии.
9 февраля 2024, 12:48
2011
Падением трехлетнего пермяка в люк заинтересовался следственный комитет
По факту происшествия на бетонном пирсе набережной Камы проводится доследственная проверка.
19 августа 2011, 04:27
«Новогор» вспомнил о пермских люках
Компания призывает пермяков сообщать о случаях обнаружения открытых или неплотно закрытых люков.
6 апреля 2011, 09:46

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