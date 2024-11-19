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Компания

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Октябрь
Пермская компания задолжала работникам коммерческой организации 6 миллионов
18 октября, 15:02
Август
Пермская компания Miro продолжит обслуживать российских пользователей
21 августа, 13:27
Июнь
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
Февраль
Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми
21 февраля, 10:47
Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»
Житель Северной Осетии умер от ожога пищевода после глотка минеральной воды.
13 февраля, 13:48
Декабрь 2023
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
18 декабря 2023, 08:54

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