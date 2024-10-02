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Микрорайон

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Октябрь 2024
Стоимость строительства многофункциональной арены в Перми снизилась на 150 миллионов
Строительство объекта планируется завершить в 2026 году.
2 октября 2024, 03:45
Июль 2024
В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание
Объект был снесен еще в 2022 году.
29 июля 2024, 04:20
Март 2024
Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами
На площадке Колхозного рынка установлена зона КРТ.
13 марта 2024, 10:27
Февраль 2024
В Перми планируют застроить район стадиона «Трудовые резервы»
На территории будет восстановлено футбольное поле, построен Дом спорта и жилые здания.
19 февраля 2024, 07:08
Январь 2024
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
У комиссии возникли вопросы касательно архитектурно-градостроительного облика экстерьера здания и его высоты. Проект отправлен на доработку.
31 января 2024, 12:07
Декабрь 2023
В Мотовилихинском районе Перми мужчина напал на 12-летнюю девочку
Полиция установила личность возможного нападавшего.
15 декабря 2023, 07:34

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