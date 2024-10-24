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Окна

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Октябрь
В России запрещают пластиковые окна. Правда или фейк?
24 октября, 16:44
Июнь
В Перми за 9,6 млн рублей отреставрируют здание памятника «Училище народное»
26 июня, 07:47
В Соликамске за день из окон выпали два маленьких ребенка
20 июня, 04:43
Вход пермского медицинского колледжа отремонтируют за 7 миллионов рублей
19 июня, 04:51
Февраль
Ремонт здания Грачевской больницы Перми обойдется властям в 90 миллионов рублей
11 февраля, 05:36
Январь
На капитальный ремонт убежища пермского ГУ МВД потратят 53,5 миллиона рублей
22 января, 07:05

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