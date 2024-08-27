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Оперативно-розыскные мероприятия

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Август 2024
Госавтоинспекторы Прикамья задержали подозреваемого в уличном грабеже
27 августа 2024, 10:37
Июль 2024
Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО
Гражданин Узбекистана незаконно проживал в России с февраля 2023 по апрель текущего года.
26 июля 2024, 10:02
Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино
В отношении пяти местных жителей было возбуждено уголовное дело.
25 июля 2024, 08:38
Март 2024
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ в течение одного года и трех месяцев.
26 марта 2024, 07:10
Количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек
Поиски пострадавших продолжаются.
23 марта 2024, 10:08
Декабрь 2023
В Мотовилихинском районе Перми мужчина напал на 12-летнюю девочку
Полиция установила личность возможного нападавшего.
15 декабря 2023, 07:34

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