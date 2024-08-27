Госавтоинспекторы Прикамья задержали подозреваемого в уличном грабеже

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Сотрудники Госавтоинспекции Прикамья задержали подозреваемого в уличном грабеже мужчину. Ранее с заявлением о хищении мобильного телефона в полицию обратилась 41-летняя жительница Свердловского района Перми.
В ходе опроса пермячки выяснилось, что в вечернее время она разговаривала по телефону около дома. К ней подбежал неизвестный и вырвал из ее рук средство связи. После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
Во время оперативно-розыскных мероприятий дорожно-патрульной службой Госавтоинспекции УМВД подозреваемый был задержан во дворе соседнего дома. Им оказался ранее судимый 28-летний житель краевой столицы. Сотрудники полиции изъяли его гаджет и вернули собственнице.
Кроме того, установлена причастность фигуранта к совершению четырех эпизодов разных преступлений, совершенных в Перми. По фактам противоправной деятельности молодого человека возбуждены уголовные дела.