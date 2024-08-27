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В Пермском крае госавтоинспекторы задержали подозреваемого в уличном грабеже

Госавтоинспекторы Прикамья задержали подозреваемого в уличном грабеже

27 августа 2024, 10:37
Фото: 1MI

В Пермском крае госавтоинспекторы задержали подозреваемого в уличном грабеже

Ранее жительница города обратилась в полицию с заявлением о хищении сотового телефона.

Сотрудники Госавтоинспекции Прикамья задержали подозреваемого в уличном грабеже мужчину. Ранее с заявлением о хищении мобильного телефона в полицию обратилась 41-летняя жительница Свердловского района Перми.

В ходе опроса пермячки выяснилось, что в вечернее время она разговаривала по телефону около дома. К ней подбежал неизвестный и вырвал из ее рук средство связи. После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Во время оперативно-розыскных мероприятий дорожно-патрульной службой Госавтоинспекции УМВД подозреваемый был задержан во дворе соседнего дома. Им оказался ранее судимый 28-летний житель краевой столицы. Сотрудники полиции изъяли его гаджет и вернули собственнице.

Кроме того, установлена причастность фигуранта к совершению четырех эпизодов разных преступлений, совершенных в Перми. По фактам противоправной деятельности молодого человека возбуждены уголовные дела.

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#Разбой#Уголовное дело#Полиция#Прикамье#Госавтоинспекция#Гаджет#Судимость#Оперативно-розыскные мероприятия#УМВД#Уличное грабеж
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