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Ответственность

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Июль 2024
В Перми спортивная школа заплатит 1,5 млн рублей за гибель подростка
На голову мальчика упал кирпич.
22 июля 2024, 08:43
В Перми приставы забрали 9-летнюю девочку из семьи из-за угрозы жизни
Родители бросили ребенка на произвол судьбы.
15 июля 2024, 12:56
Апрель 2024
Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске
По факту инцидента проводится проверка.
6 апреля 2024, 10:05
Март 2024
В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности
Информация о самочувствии школьницы уточняется.
15 марта 2024, 10:57
Февраль 2024
В 2023 году в Прикамье женщины стали меньше привлекаться за совершение преступлений
Большая часть противоправных деяний была совершена безработными.
12 февраля 2024, 05:31
Декабрь 2023
Росимущество Прикамья хочет передать бомбоубежища местным властям
Главы территорий не против, но только после того как бомбоубежища приведут в нормативное состояние.
14 декабря 2023, 06:50

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