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Пермские паралимпийцы

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Октябрь
Паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к госнаграде «Орден почета»
22 октября, 16:27
Сентябрь
Видео. «Три года — коту под хвост». Пермский паралимпиец и его тренер раскритиковали ЦСП
11 сентября, 13:57
Участники Паралимпийских игр в Париже вернулись в Пермь. Фоторепортаж
11 сентября, 12:42
Видео. Пермский спортсмен Евгений Торсунов установил личный рекорд на Паралимпиаде в Париже
7 сентября, 11:14
Пермяк Евгений Торсунов установил рекорд на Паралимпийских играх в Париже
3 сентября, 03:25
Январь
Пермские паралимпийцы завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука
14 января, 14:51

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