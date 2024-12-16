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Скорость

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2024
Первая за сезон ледовая переправа в Прикамье открылась в Кунгурском районе
16 декабря, 05:16
В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП
5 октября, 11:04
В Губахе насмерть сбили 44-летнего мужчину
20 сентября, 10:41
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
28 августа, 05:31
В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша
27 августа, 09:35
Почти за 25 миллионов рублей отремонтируют участок трассы М-7 «Волга» около Перми
6 июня, 06:56
В Кизеле осудят екатеринбуржца за смертельное ДТП
16 апреля, 06:41
На передвижные комплексы контроля скорости на дорогах Прикамья потратят 136 миллионов
2 апреля, 13:30
2012
В США установлен мировой рекорд скорости езды с прицепом
Джейсон Сэндс разогнался на буксирующем «дом на колесах» пикапе до 227,2 километра в час.
5 ноября 2012, 09:19

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