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Ноябрь
Сбербанк снова поднял ставку по ипотеке. Чего ожидать от льготных программ?
15 ноября, 12:15
Октябрь
Сбербанк поднял ставку по ипотеке. Во сколько обойдется пермяку однушка в новостройке
22 октября, 08:18
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
К чему приведет повышение ключевой ставки до 19%
13 сентября, 13:00
Август
В Пермском крае выдали 1,4 тысячи льготных кредитов IT-специалистам
6 августа, 06:18
За 20 лет переплата по ипотечным кредитам у пермяков выросла до 300%
1 августа, 03:53

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