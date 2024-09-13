К чему приведет повышение ключевой ставки до 19%

Причиной, как обычно, стала инфляция. Еще в июле Центробанк прогнозировал, что инфляция к концу года будет на уровне 6,5-7%, но пришлось признать, что достичь таких цифр невозможно. По оценке ЦБ, к 9 сентября годовая инфляция составила 9%. Кроме того, растут инфляционные ожидания как у населения, так и бизнеса.