К чему приведет повышение ключевой ставки до 19%

Posted 13 сентября, 13:00
Published 13 сентября, 13:00
Modified 13 сентября, 14:31
Updated 13 сентября, 14:31
Перед заседанием Центрального Банка (ЦБ) 13 сентября сомнений втом, что регулятор повысит ключевую ставку, не было. Банки ждали такого решения — «Сбербанк» поднимал ставки по вкладам до уровня 20% еще до официального заявления ЦБ. Также перед заседанием ЦБ внес в банковскую систему 2,623 млрд рублей.
Споры были о том, насколько значительно Центральный банк увеличит процентную ставку, отметили «Новые известия». Ходили мнения, что изменение может быть с 18% до 20%. Тем не менее, глава банка, Эльвира Набиуллина, на этот раз не проявила особой решительности: уровень ставки вырос только до 19%.
Причиной, как обычно, стала инфляция. Еще в июле Центробанк прогнозировал, что инфляция к концу года будет на уровне 6,5-7%, но пришлось признать, что достичь таких цифр невозможно. По оценке ЦБ, к 9 сентября годовая инфляция составила 9%. Кроме того, растут инфляционные ожидания как у населения, так и бизнеса.
Это значит, что прежние шаги по повышению ключевой ставки до 18% не принесли желаемого результата. Центробанк связывает недостаточную эффективность принимаемых мер не с собственной политикой, а с внешними факторами. В первую очередь с низкой безработицей и ростом зарплат, превышающими темпы роста производительности труда.
Стратегия главы ЦБ заключается в том, что если граждане уменьшат свои расходы, производители и продавцы не смогут увеличивать цены. Это должно привести к снижению инфляции до желаемых 4% годовых.
Однако подобная тактика пока не дает результатов в обычном потребительском секторе. Людям всё равно необходимо покупать необходимые товары, а бизнесу — обновлять производство и сталкиваться с проблемами доставки импортного оборудования, которое становится все более сложным и дорогим. Индекс бизнес-климата в РФ, рассчитанный Центробанком, опустился до уровня, сравнимого с концом 2013 года и первой половиной 2014 года.
Без государственной программы льготной ипотеки квартиры становятся недоступным благом. Только за август в старой Москве объем продаж новых жилых комплексов сократился на 22%, в Московской области на 28%, а в Новой Москве на 41%.
По данным bnMAP.pro, в Санкт-Петербурге продажи упали на 37%, а в Ленинградской области на 38%. Эти показатели сравниваются с июлем текущего года, когда программы ипотечной поддержки уже не существовало. По сравнению с июнем наблюдается трехкратное снижение объема продаж.
Министерство строительства РФ уже поднимает тревогу: с текущими условиями выполнение национального проекта «Жилье и городская среда», который предполагает ввод 120 млн кв. м. жилья ежегодно к 2029 году, может быть нарушено. Такой взгляд разделяет министр Владимир Якушев.
По словам Якушева, текущие сроки ввода жилья пока лишь предварительные и подлежат изменению. Министр отметил, что в сейчас идет разработка предложений, которые будут обсуждены на уровне правительства, однако сейчас рано делать какие-либо окончательные выводы.
Сегодня мы сталкиваемся с высокими процентными ставками — приходится с этим мириться. Однако люди питают оптимизм на счет возможных улучшений в ближайшем будущем. Ильдар Хусаинов, основатель и генеральный директор компании «Этажи», указывает на начало снижения ипотечных ставок в США.
Это является позитивным сигналом, поскольку российский рынок, как отмечает Хусаинов, обычно отражает мировые тенденции с опозданием примерно в полгода-год, как по ставкам, так и по спросу. В то же время, высокая ключевая ставка в России пока остается на месте.
В Центробанке уверены, что борьба с инфляцией в ближайшее время представляется сложной задачей. Баланс рисков инфляции на среднесрочной перспективе значительно смещен в сторону возможного роста цен.
Однако скорое снижение ключевой ставки может привести к взрывному росту инфляции, предупреждает Минэкономразвития. Это потребует реакции со стороны Банка России в виде резкого снижения процентной ставки, что может вызвать ускоренный рост цен в долгосрочной перспективе и привести к новому усилению денежно-кредитных условий.
В результате Центробанку предстоит сохранить на высоком уровне ключевую ставку на протяжении продолжительного времени. Прогноз Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» показывает, что средняя ключевая ставка составит 14-16% в 2025 году, 10-11% в 2026 году и только к 2027 году может снизиться до 7,5-8,5%.
Однако эти планы могут измениться в случае замедления инфляции. В целом, настоящая ситуация оставляет Центробанку непростые решения: дорогой импорт увеличивает инфляцию, а повышение ключевой ставки воздействует на увеличение стоимости импорта.
Экономисты, в том числе Сергей Блинов, высказывают мнение, что подобная денежно-кредитная политика Центробанка приведет к застою в экономике. Рост ВВП, согласно его словам, может замедлиться до 1% в год, обусловленное действиями ЦБ.
В общей сложности, кредиты будут оставаться дорогими в течение длительного времени, а экономический рост будет сохранять слабый характер. Жизнь обывателей застывает на текущем этапе, однако материальные вещи продолжают стареть, изнашиваться и устаревать.