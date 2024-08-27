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Судимость

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Август 2024
Госавтоинспекторы Прикамья задержали подозреваемого в уличном грабеже
27 августа 2024, 10:37
Май 2024
В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом
По факту «вооруженного» разбоя возбуждено уголовное дело.
27 мая 2024, 10:53
Февраль 2024
Жителя Прикамья обвинили в краже бочки с дачного участка
26 февраля 2024, 08:44
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками
Служебное оружие было применено сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с законом «О полиции».
20 февраля 2024, 13:22
Декабрь 2023
Две жительницы Куединского района обокрали 83-летнего пенсионера
28 декабря 2023, 06:33
После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут
Жители Фролов жалуются также на забитые салоны междугороднего рейса.
19 декабря 2023, 12:41

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