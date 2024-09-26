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Цены на топливо

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Сентябрь
Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти
26 сентября, 06:05
В Прикамье продолжается рост цен на бензин
19 сентября, 07:43
Август
В Пермском крае замедлился рост цен на топливо
30 августа, 03:11
В Прикамье более чем на рубль за неделю подорожал бензин высокооктановых марок
22 августа, 04:54
Июль
В Пермском крае снова подорожал бензин
4 июля, 09:38
Июнь
В Прикамье подорожали все виды бензина и дизельное топливо
20 июня, 07:28

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