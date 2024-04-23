properm.ru
ГлавноеВсе новости

Тц

Выбрать дату
Апрель
В Перми готовится к открытию второй ресторан международной сети TomYumBar
23 апреля, 12:15
Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA
11 апреля, 11:56
Январь
Магазин турецкой мультибрендовой сети SuperStep откроется в Перми
Магазин начнет работу в конце первого квартала 2024 года.
16 января, 03:34
Еще в одном пермском ТЦ откроется спортивно-развлекательный центр для детей
10 января, 07:08
Декабрь 2023
В пермских ТЦ будут искать незаконные точки продажи фейерверков
Нарушителям грозят штрафы.
1 декабря 2023, 07:08
Ноябрь 2023
Брюки пермячки затянуло в эскалатор в торговом центре «Браво» на ул. Светлогорской
Стороны конфликта обвиняют друг друга в невнимательности и бестактности
3 ноября 2023, 12:55
Июль 2023
ТЦ «Лайнер» в Мотовилихе может вновь открыться после пяти лет простоя
Торговый центр был закрыт в июле 2018 года решением суда.
21 июля 2023, 13:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика