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Учебное заведение

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Октябрь
Видео. «Ботинок стало больше». Игорь Бутман поделился впечатлениями о Перми
18 октября, 14:02
Август
Пермская школа №146 вошла в рейтинг лучших российских школ
22 августа, 08:40
Июнь
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
Май
В Перми осудили директора учебного центра за подделку документов и мелкий подкуп
8 мая, 16:15
Март
Бывший чиновник Прикамья встал на учет в Центр занятости населения
21 марта, 18:47
Январь
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
31 января, 05:56

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