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Выплата

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Все о социальных выплатах в 2025 году — виды и способы получения в Перми
13 января, 07:42
2024
В Прикамье хотят ввести выплаты для работников культуры
Ограничений на то, куда сотрудник сможет потратить полученные денежные средства, не будет.
13 сентября 2024, 02:36
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
Пермяки хотели урегулировать спор без суда, но застройщик не отреагировал на претензию.
4 сентября 2024, 08:05
В Прикамье увеличены сроки подачи заявлений на выплаты после рождения двойни
Ранее родители могли подать заявление в течение шести месяцев после рождения детей.
26 августа 2024, 14:38
Педагоги Пермской хоровой капеллы через суд добились выплаты заработной платы
Одна из педагогов учреждения недополучила около 30 тыс. рублей, ее коллега — 28 тыс. рублей.
16 мая 2024, 09:49
Планируется вдвое увеличить размер выплаты за знак «Гордость Пермского края»
Сейчас она составляет 5 тысяч рублей.
5 апреля 2024, 12:37
Пермский завод начнет доплачивать по 10 тыс. рублей молодоженам
Размер выплаты увеличится в 1,5 раза, если оба супруга являются сотрудниками предприятия.
19 февраля 2024, 05:48
2023
Зарплаты в Пермском крае увеличат с 1 июля 2023 года
23 июня 2023, 12:48
Какие выплаты и льготы положены учителям в Перми и Пермском крае
23 июня 2023, 10:40

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