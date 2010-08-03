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Posted 3 августа 2010, 09:56

Published 3 августа 2010, 09:56

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Все машины ДПС оборудуют алкотестерами

3 августа 2010, 09:56
Пресс-служба ГИБДД сегодня обнародовала свои намерения по дальнейшей борьбе с пьянством. В ближайшем будущем все патрульные машины оснастят алкотестерами.
Сейчас большинство ИДПС подозревают состояние опьянения на глазок, то есть по косвенным признакам. А проверить, так это, или нет, можно только на стационарных постах и в дежурных частях подразделений. Ситуацию скоро исправят.

Владимир Кузин, зам.начальника ДОБДД МВД РФ:
На сегодняшний день все новые автомобили, которые поступают в подразделения дорожно-патрульной службы, заранее оборудуют алкотестерами.
Причем, все алкотестеры будут современными: в них вначале заносятся данные водителя, а полученный результат распечатывается с указанием времени проведения исследования.
#Авто#Гибдд#Алкотестер
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