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Posted 14 августа 2010, 08:17

Published 14 августа 2010, 08:17

Modified 2 марта 2023, 16:24

Updated 2 марта 2023, 16:24

Пермь пересядет на электротранспорт

14 августа 2010, 08:17
Почти в 2 раза увеличится длина сетей трамваев и электричек.
По утвержденному комиссией на минувшей неделе документу о развития транспортной инфраструктуры в Перми, горожанам стоит ждать следующих изменений:
1. Почти в 2 раза увеличится длина трамвайной сети: с 50 до 85 км. Соответственно увеличится число трамваев и маршрутов.
2. На половине всех дорог города, где ходит общественный транспорт, появятся выделенные полосы, как сейчас в Камской долине.
3. Маршрут городской электрички заметно удлинится — с 50,4 км до 125,2 км, а количество станций увеличить с 13 до 30.
Правда о датах нововведений сайт Администрации города Перми не сообщает.
Также планируется разделить все городские улицы, в зависимости от интенсивности движения, целевого назначения, на 4 типа: общегородские улицы, дороги районного значения в центральной части города, районного значения в застроенной части города и квартальные.
«Генеральный план — это документ возможностей. Он определяет пространственное развитие города на десятилетия вперед и дает нам механизмы сделать Пермь еще комфортнее, экологичнее, удобнее для жизни. Работа над Генпланом завершается, в сентябре мы планируем провести публичные слушания, а в декабре документ предполагается вынести на рассмотрение Пермской городской Думы» — отметил Глава Перми Игорь Шубин.
#Общество#Трамвай
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