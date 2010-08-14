Пермь пересядет на электротранспорт

По утвержденному комиссией на минувшей неделе документу о развития транспортной инфраструктуры в Перми, горожанам стоит ждать следующих изменений:
1. Почти в 2 раза увеличится длина трамвайной сети: с 50 до 85 км. Соответственно увеличится число трамваев и маршрутов.
2. На половине всех дорог города, где ходит общественный транспорт, появятся выделенные полосы, как сейчас в Камской долине.
3. Маршрут городской электрички заметно удлинится — с 50,4 км до 125,2 км, а количество станций увеличить с 13 до 30.
Правда о датах нововведений сайт Администрации города Перми не сообщает.
Также планируется разделить все городские улицы, в зависимости от интенсивности движения, целевого назначения, на 4 типа: общегородские улицы, дороги районного значения в центральной части города, районного значения в застроенной части города и квартальные.
«Генеральный план — это документ возможностей. Он определяет пространственное развитие города на десятилетия вперед и дает нам механизмы сделать Пермь еще комфортнее, экологичнее, удобнее для жизни. Работа над Генпланом завершается, в сентябре мы планируем провести публичные слушания, а в декабре документ предполагается вынести на рассмотрение Пермской городской Думы» — отметил Глава Перми Игорь Шубин.