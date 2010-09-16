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Posted 16 сентября 2010, 06:06

Published 16 сентября 2010, 06:06

Modified 2 марта 2023, 16:18

Updated 2 марта 2023, 16:18

Аварийно севший в лесах Коми Ту-154 ждет новых пассажиров

16 сентября 2010, 06:06
Компания «АЛРОСА», которой принадлежит лайнер, нашла способ вытащить самолет из леса и собирается продолжить его использование для регулярных рейсов.
Самолет Ту-154, который 7 сентября приземлился в лесу республики Коми, будет отремонтирован. Техники уже начали подготовительные работы, которые позволят вытащить самолет из леса на взлетную полосу, для рубки леса наняты местные жители. По словам руководства «АЛРОСЫ», повреждения лайнера незначительны. Чтобы самолет поднялся в воздух, необходимо заменить два двигателя и аккумуляторы.
Между тем, сельский аэродром в Ижме приспособлен лишь для малой авиации и вертолетов. Длина существующей полосы - 1,5 км, и для взлета Ту-154 ее придется удлинять. Однако руководство авиакомпании уверено в успехе мероприятия. После восстановления самолета его вновь введут в эксплуатацию и будут использовать на регулярных рейсах.
Как сообщал ранее
, приземлившийся в тайге Ту-154 совершал полет в «Домодедово» из аэропорта «Полярный» (Якутия). На борту находился 81 человек, в том числе 9 членов экипажа. В районе города Усинска у самолета отказало все электрооборудование, в том числе приборы навигации и топливные насосы, а позднее и закрылки, и предкрылки, позволяющие маневрировать и снижать скорость.
Экипаж принял решение об экстренной посадке, однако смог найти лишь маленький аэродром, предназначенный для вертолетов и малой авиации. Произвести посадку получилось только с третьего раза, причем после приземления Ту-154 выкатился в лес, где проехал около 200 метров. По предварительным выводам Росавиации, в полете у самолета вышли из строя аккумуляторные батареи.
#Общество#Аварийная посадка#Домодедово#Ижма#Коми#Алроса
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