Аварийно севший в лесах Коми Ту-154 ждет новых пассажиров

Самолет Ту-154, который 7 сентября приземлился в лесу республики Коми, будет отремонтирован. Техники уже начали подготовительные работы, которые позволят вытащить самолет из леса на взлетную полосу, для рубки леса наняты местные жители. По словам руководства «АЛРОСЫ», повреждения лайнера незначительны. Чтобы самолет поднялся в воздух, необходимо заменить два двигателя и аккумуляторы.

Между тем, сельский аэродром в Ижме приспособлен лишь для малой авиации и вертолетов. Длина существующей полосы - 1,5 км, и для взлета Ту-154 ее придется удлинять. Однако руководство авиакомпании уверено в успехе мероприятия. После восстановления самолета его вновь введут в эксплуатацию и будут использовать на регулярных рейсах.

Как сообщал ранее

, приземлившийся в тайге Ту-154 совершал полет в «Домодедово» из аэропорта «Полярный» (Якутия). На борту находился 81 человек, в том числе 9 членов экипажа. В районе города Усинска у самолета отказало все электрооборудование, в том числе приборы навигации и топливные насосы, а позднее и закрылки, и предкрылки, позволяющие маневрировать и снижать скорость.