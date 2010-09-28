Пермь отметит День пожилого человека 110 мероприятиями

Поздравительные мероприятия для пожилых людей и ветеранов Перми будут проходить в течение всего месяца в трудовых коллективах, организациях и по месту жительства. Свои поздравления людям преклонного возраста подготовят детские коллективы из школ и досуговых центров, библиотеки и медицинские учреждения города.

Например, медицинскими учреждениями города разработан целый комплекс лечебно-профилактических мероприятий для лиц старших возрастных групп: медицинские осмотры и лечение пожилых людей на дому; проведение встреч с ветеранами по вопросам оказания медицинской помощи. А в парке имени Горького 3, 10, 17 и 24 октября с

17-00

пройдет танцевальная программа «В городском саду играет духовой оркестр».

Кроме того, в октябре состоится чествование долгожителей нашего города: именные подарки Главы города получат горожане, достигшие 100 и более лет. По данным городской администрации, сегодня в Перми проживает 30 долгожителей в возрасте 100 и более лет.

В администрации города сайту

пояснили, что вход на все мероприятия для пожилых людей свободный. Чтобы читателям нашего сайта было удобнее сориентировать своих родителей, бабушек и дедушек в предстоящих празднованиях, редакция сайта размещает