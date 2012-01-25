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Posted 25 января 2012, 06:10

Published 25 января 2012, 06:10

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Отказываться от доверенностей на управление ТС пока что рано

25 января 2012, 06:10
Предстоит выделить ряд случаев, где она действительно не нужна.

В ГИБДД согласны, что доверенность на управление транспортным средством является документом по сути дублирующим информацию, указанную в полисе ОСАГО. Однако отказаться от нее получится не сразу.

А в случае ДТП по вине водителя, не имеющего доверенности, платить за ремонт придется владельцу машины, напомнил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин. Помимо этого, обладатель доверенности имеет ряд прав в случае совершения юридических действий в отношении автомобиля.

По мнению ГИБДД, необходимо найти оптимальные схемы, которые позволят исключить использование доверенности, но только там, где она действительно не нужна.

#Авто#Гибдд#Мрэо
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