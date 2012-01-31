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Posted 31 января 2012, 06:36

Published 31 января 2012, 06:36

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

Путин пригрозил владельцам дорогих машин налогом на роскошь

31 января 2012, 06:36
Сюжет
Владимир Путин
Налог на богатство или престижное потребление — так назвал это в своей статье действующий премьер.

Владимир Путин заявил, что правительство прорабатывает «налоговые манёвры», которые, по сути, станут своеобразной данью обеспеченных автомобилистов.

По его словам, основные решения должны быть приняты уже в этом году, чтобы со следующего обеспеченные люди стали платить повышенные ставки за жилье и движимое имущество.

При этом и сегодняшние-то ставки для обладателей дорогих машин не самые гуманные. Так, на автомобили с моторами от 250 л.с. (априори не дешевые) ставки налога в два раза выше, чем на более слабые и дешевые модели. Скажем, по ставкам-2012 владелец Lexus LX 570 или Porsche Cayenne S итак заплатит налог на сумму более, чем 40 тысяч рублей. В какую сторону в итоге вырастет этот налог, узнаем, очевидно, ближе к лету.

#Авто#Владимир Путин#Налог
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