Путин пригрозил владельцам дорогих машин налогом на роскошь

При этом и сегодняшние-то ставки для обладателей дорогих машин не самые гуманные. Так, на автомобили с моторами от 250 л.с. (априори не дешевые) ставки налога в два раза выше, чем на более слабые и дешевые модели. Скажем, по ставкам-2012 владелец Lexus LX 570 или Porsche Cayenne S итак заплатит налог на сумму более, чем 40 тысяч рублей. В какую сторону в итоге вырастет этот налог, узнаем, очевидно, ближе к лету.