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Posted 11 февраля 2012, 12:20

Published 11 февраля 2012, 12:20

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

РФС запретил «Амкару» регистрировать новых игроков

11 февраля 2012, 12:20
Сюжет
Амкар
Пермяки задолжали своему бывшему голкиперу Василию Хомутовскому и агенту Андрею Новгородову.

Российский футбольный союз принял решение наложить запрет на регистрацию новых игроков для трех клубов премьер-лиги — «Ростова», «Томи» и «Амкара» — пока те не ликвидируют задолженности по зарплате перед рядом игроков. В частности, «Амкар» обязан погасить задолженность по зарплате перед голкипером Василием Хомутовским, покинувшим клуб, и рассчитаться с агентом футболистов Андреем Новгородовым.

Напомним, в 2012 году «Амкар» представил уже двух новичков — голкипера Романа Геруса и нападающего Мартина Якубко. По слова главного тренера «красно-черных» Миодрага Божовича, для того, чтобы решить задачу сохранения прописки в премьер-лиге, команда укомплектована нормально.

«Конкуренция неплохая, и игроков вроде бы хватает, но только для того, чтобы сохранить команду в премьер-лиге. Если же ставить более высокие задачи, потребуется серьезное усиление», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

#Спорт#Амкар
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