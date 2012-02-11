РФС запретил «Амкару» регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз принял решение наложить запрет на регистрацию новых игроков для трех клубов премьер-лиги — «Ростова», «Томи» и «Амкара» — пока те не ликвидируют задолженности по зарплате перед рядом игроков. В частности, «Амкар» обязан погасить задолженность по зарплате перед голкипером Василием Хомутовским, покинувшим клуб, и рассчитаться с агентом футболистов Андреем Новгородовым.