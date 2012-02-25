Число пермяков, которые жалуются на рост тарифов ЖКХ, исчисляется сотнями

В рамках акции «Две квитанции» пермякам предлагается сравнить два счета на квартплату — за декабрь прошлого года и январь нынешнего. Ни один из тарифов не должен был вырасти. Если рост все-таки произошел, чиновники рекомендуют немедленно сообщить об этом в государственную инспекцию вневедомственного контроля Пермского края. Квитанции на проверку можно отправить через ближайшую библитеку.