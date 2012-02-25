Число пермяков, которые жалуются на рост тарифов ЖКХ, исчисляется сотнями

Posted 25 февраля 2012, 06:35
Published 25 февраля 2012, 06:35
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Как сообщил в своем блоге начальник государственной инспекции вневедомственного контроля Пермского края Анатолий Лаврентьев, «на 22.02.2012 в инспекции на рассмотрении находится 357 обращений». «Из них 120 обращений во вопросу увеличений тарифа на жилищные услуги и 237 на коммунальные услуги. Рассмотрено 85 обращений, выявлено 64 нарушения» — отметил чиновник.
В рамках акции «Две квитанции» пермякам предлагается сравнить два счета на квартплату — за декабрь прошлого года и январь нынешнего. Ни один из тарифов не должен был вырасти. Если рост все-таки произошел, чиновники рекомендуют немедленно сообщить об этом в государственную инспекцию вневедомственного контроля Пермского края. Квитанции на проверку можно отправить через ближайшую библитеку.