Чиновники министерства культуры Пермского края — одни из самых медлительных

Оказалось, что быстрее всего работает комитет ЗАГС — в среднем 11 часов 9 минут на один документ. На втором месте — Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования (12 часов 49 минут), на третьем — Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира (18 часов 1 минута).