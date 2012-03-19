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Posted 19 марта 2012, 11:08

Published 19 марта 2012, 11:08

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

Чиновники министерства культуры Пермского края — одни из самых медлительных

19 марта 2012, 11:08
Сюжет
Слуги народа
Среди исполнительных органов власти быстрее всего с документами работает комитет ЗАГС, а медленнее всего — Государственная инспекция вневедомственного контроля.

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов опубликовал данные о скорости работы с документами исполнительных органов государственной власти края. Статистика показывает, сколько времени «пролеживает» один документ на столе чиновников того или иного органа.

Оказалось, что быстрее всего работает комитет ЗАГС — в среднем 11 часов 9 минут на один документ. На втором месте — Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования (12 часов 49 минут), на третьем — Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира (18 часов 1 минута).

Самыми медлительными оказались чиновники Инспекции государственного строительного надзора (59 часов 59 минут), краевого министерства культуры (60 часов 37 минут) и Государственной инспекции вневедомственного контроля 80 часов 54 минуты).

Напомним, ранее аналогичный рейтинг был представлен по отдельным чиновникам, включая губернатора Пермского края.

Среднее время между поступлением и завершением задач в исполнительных органах власти Пермского края (с 1 января по 16 марта 2012 года)

Исполнительный орган Средняя длительность работы с задачей Количество задач
1. Комитет ЗАГС Пермского края 11 часов 9 минут 9508
2. Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования 12 часов 49 минут 16783
3. Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира 18 часов 1 минута 5472
4. Агентство по занятости населения 23 часа 24 минуты 12302
5. Министерство природных ресурсов 24 часа 40 минут 18315
6. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 24 часа 44 минуты 11137
7. Государственная инспекция по экологии и природопользованию 25 часов 12 минут 5675
...34. Инспекция государственного строительного надзора 59 часов 59 минут 15454
35. Министерство культуры 60 часов 37 минут 16745
36. Государственная инспекция вневедомственного контроля 80 часов 54 минуты 43155
#Общество#Слуги народа
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