Чиновники министерства культуры Пермского края — одни из самых медлительных

Posted 19 марта 2012, 11:08
Published 19 марта 2012, 11:08
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
Губернатор Пермского края Олег Чиркунов опубликовал данные о скорости работы с документами исполнительных органов государственной власти края. Статистика показывает, сколько времени «пролеживает» один документ на столе чиновников того или иного органа.
Оказалось, что быстрее всего работает комитет ЗАГС — в среднем 11 часов 9 минут на один документ. На втором месте — Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования (12 часов 49 минут), на третьем — Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира (18 часов 1 минута).
Самыми медлительными оказались чиновники Инспекции государственного строительного надзора (59 часов 59 минут), краевого министерства культуры (60 часов 37 минут) и Государственной инспекции вневедомственного контроля 80 часов 54 минуты).
Напомним, ранее аналогичный рейтинг был представлен по отдельным чиновникам, включая губернатора Пермского края.
Среднее время между поступлением и завершением задач в исполнительных органах власти Пермского края (с 1 января по 16 марта 2012 года)
|Исполнительный орган
|Средняя длительность работы с задачей
|Количество задач
|1. Комитет ЗАГС Пермского края
|11 часов 9 минут
|9508
|2. Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования
|12 часов 49 минут
|16783
|3. Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира
|18 часов 1 минута
|5472
|4. Агентство по занятости населения
|23 часа 24 минуты
|12302
|5. Министерство природных ресурсов
|24 часа 40 минут
|18315
|6. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия
|24 часа 44 минуты
|11137
|7. Государственная инспекция по экологии и природопользованию
|25 часов 12 минут
|5675
|...34. Инспекция государственного строительного надзора
|59 часов 59 минут
|15454
|35. Министерство культуры
|60 часов 37 минут
|16745
|36. Государственная инспекция вневедомственного контроля
|80 часов 54 минуты
|43155