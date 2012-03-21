В Свердловском районе преступник расстрелял из «травматики» двух человек

Агрессивный тон и револьвер в руках говорили о том, что без добычи они уходить не собираются. Потерпевшие отдали свои сотовые телефоны. Грабителей не устроил такой скудный улов и в надежде, что у жертв еще имеются ценные вещи, они начали решительно размахивать оружием. Но откупиться мужчинам было нечем.