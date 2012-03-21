В Свердловском районе преступник расстрелял из «травматики» двух человек

Posted 21 марта 2012, 09:22
Published 21 марта 2012, 09:22
Modified 2 марта 2023, 16:19
Updated 2 марта 2023, 16:19
Пермские полицейские задержали преступников, напавших на двух человек на улице Холмогорская в Свердловском районе Перми. Два соседа возвращались поздней ночью домой. Подходя к своему подъезду, они были встречены и окружены тремя неизвестными. Один из незнакомцев достал травматический револьвер и потребовал отдать деньги и сотовые телефоны.
Агрессивный тон и револьвер в руках говорили о том, что без добычи они уходить не собираются. Потерпевшие отдали свои сотовые телефоны. Грабителей не устроил такой скудный улов и в надежде, что у жертв еще имеются ценные вещи, они начали решительно размахивать оружием. Но откупиться мужчинам было нечем.
Это сильно разозлило преступников, и тогда они начали стрелять. В результате оба потерпевших получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них получил огнестрельное ранение левой височной области, отрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Другой — огнестрельное ранение скуловой области и левого предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и также сотрясение головного мозга.
Убежищем злоумышленников стал местный бар. Один из грабителей решил вновь проявить свои «мужские качества». Он выбрал первого, кто попался под горячую руку и, размахивая оружием, начал угрожать посетителю. Персонал бара вызвал наряд полиции, на место прибыли сотрудники роты № 7 полка ДПС ГИБДД. Стражи порядка задержали хулигана, им оказался ранее судимый молодой человек 1989 года рождения.
В отделе полиции выяснилось, что именно он со своими приятелями напал на двух мужчин на улице Холмогорской. У разбойника был изъят травматический револьвер и два похищенных ранее телефона. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают личности двух соучастников преступления, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.