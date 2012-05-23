«Уралхим» будет участвовать в крупных проектах по строительству жилья в Березниках

Posted 23 мая 2012, 12:09
Published 23 мая 2012, 12:09
Modified 2 марта 2023, 17:50
Updated 2 марта 2023, 17:50
В Перми состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Виктора Басаргина и председателя Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрия Мазепина.
Пермский край — ключевой регион для компании «Уралхим». Здесь работают два ее предприятия — березниковский «Азот» и пермские «Минеральные удобрения», которые играют значимую роль в экономике региона. На предприятиях трудится порядка 4500 человек.
В ходе встречи главное внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры города Березники, решению его насущных социальных проблем, в том числе проблемы подготовки и удержания профессиональных кадров для химических предприятий города, развития спорта, строительства жилья и детских дошкольных учреждений.
По мнению Виктора Басаргина, для успешного решения этих проблем необходим комплексный подход и активное участие в процессе всех крупных березниковских предприятий.
Дмитрий Мазепин отметил, что «Уралхим» готов активно поддерживать совместные региональные проекты, в частности, участвовать в софинансировании крупных проектов по строительству жилья в городе, в результате которых будет создаваться жилой фонд для сотрудников компании.