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Posted 23 мая 2012, 12:09

Published 23 мая 2012, 12:09

Modified 2 марта 2023, 17:50

Updated 2 марта 2023, 17:50

«Уралхим» будет участвовать в крупных проектах по строительству жилья в Березниках

23 мая 2012, 12:09
Председатель совета директоров холдинга Дмитрий Мазепин на встрече с Виктором Басаргиным выразил свою готовность поддерживать проекты.

В Перми состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Виктора Басаргина и председателя Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрия Мазепина.

Пермский край — ключевой регион для компании «Уралхим». Здесь работают два ее предприятия — березниковский «Азот» и пермские «Минеральные удобрения», которые играют значимую роль в экономике региона. На предприятиях трудится порядка 4500 человек.

В ходе встречи главное внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры города Березники, решению его насущных социальных проблем, в том числе проблемы подготовки и удержания профессиональных кадров для химических предприятий города, развития спорта, строительства жилья и детских дошкольных учреждений.

По мнению Виктора Басаргина, для успешного решения этих проблем необходим комплексный подход и активное участие в процессе всех крупных березниковских предприятий.

Дмитрий Мазепин отметил, что «Уралхим» готов активно поддерживать совместные региональные проекты, в частности, участвовать в софинансировании крупных проектов по строительству жилья в городе, в результате которых будет создаваться жилой фонд для сотрудников компании.

#Недвижимость#Мазепин
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