Мария Алехина будет присутствовать на суде с помощью видеосвязи

Напомним, что имеющиеся у Алехиной взыскания, сыграли свою роль в принятии судьей решения по поводу отказа осужденной в отсрочке наказания. Если Алехиной все-таки удастся доказать, что дисциплинарные взыскания были незаконными, то у нее появится больше шансов обжаловать решение березниковского суда об отказе в отсрочке наказания.