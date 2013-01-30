Мария Алехина будет присутствовать на суде с помощью видеосвязи

Posted 30 января 2013, 04:01
Published 30 января 2013, 04:01
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Завтра, 31 января, в Березниках состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство Марии Алехиной о снятии с нее четырех взысканий, которые она получила, находясь в исправительной колонии №28.
Стоит отметить, что на заседании участница Pussy Riot присутствовать лично не будет. Однако ей будет предоставлена возможность принять участие в процессе с помощью видео-конференции.
Напомним, что имеющиеся у Алехиной взыскания, сыграли свою роль в принятии судьей решения по поводу отказа осужденной в отсрочке наказания. Если Алехиной все-таки удастся доказать, что дисциплинарные взыскания были незаконными, то у нее появится больше шансов обжаловать решение березниковского суда об отказе в отсрочке наказания.