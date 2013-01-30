properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января 2013, 04:01

Published 30 января 2013, 04:01

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Мария Алехина будет присутствовать на суде с помощью видеосвязи

30 января 2013, 04:01
Березниковский суд отказал в просьбе участницы скандально известной группы Pussy Riot присутствовать на заседании суда лично.

Завтра, 31 января, в Березниках состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство Марии Алехиной о снятии с нее четырех взысканий, которые она получила, находясь в исправительной колонии №28.

Стоит отметить, что на заседании участница Pussy Riot присутствовать лично не будет. Однако ей будет предоставлена возможность принять участие в процессе с помощью видео-конференции.

Напомним, что имеющиеся у Алехиной взыскания, сыграли свою роль в принятии судьей решения по поводу отказа осужденной в отсрочке наказания. Если Алехиной все-таки удастся доказать, что дисциплинарные взыскания были незаконными, то у нее появится больше шансов обжаловать решение березниковского суда об отказе в отсрочке наказания.

#Общество#Pussy Riot#Алехина#Мария алехина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика