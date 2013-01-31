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Posted 31 января 2013, 08:30

Published 31 января 2013, 08:30

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Битва за логотип: пермяки зарубились за стиль 290-летия города

31 января 2013, 08:30
Алексей Лучников
«Вконтакте» и мэр — «за» логотип, разработанный по открытому конкурсу к юбилею города студией «Озон», «твиттеряне» против.

В Перми неожиданно бурно развернулись дискуссии о красоте фирменного стиля к празднованию не совсем круглого юбилея основания города — 290 лет.

Фирменный стиль создан РА «Озон», выигравшей конкурс на его разработку еще осенью. По словам Игоря Сапко, конкурс был объявлен 15 сентября прошлого года. Его собеседники в Твиттере по обыкновению усомнились в открытости и корректности процедуры выбора победителя. Но главным недостатком считают сам принятый заказчиком макет.

На помощь мэру пришли пермяки из соцсети «ВКонтакте», там проводится голосование, в котором большинству фирменный стиль нравится.

#Мнения#Общество
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