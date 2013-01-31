Битва за логотип: пермяки зарубились за стиль 290-летия города

Фирменный стиль создан РА «Озон», выигравшей конкурс на его разработку еще осенью. По словам Игоря Сапко, конкурс был объявлен 15 сентября прошлого года. Его собеседники в Твиттере по обыкновению усомнились в открытости и корректности процедуры выбора победителя. Но главным недостатком считают сам принятый заказчиком макет.