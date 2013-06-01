В Чайковском пятеро учащихся техникума отравились в столовой

31 мая в городскую больницу Чайковского с 14.00 начали поступать учащиеся 1994-1996 годов рождения техникума промышленных технологий и управления, предположительно, с диагнозом отравление. К вечеру на больничных койках оказались пять человек, один из них находится в реанимации.