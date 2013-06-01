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Posted 1 июня 2013, 04:00

Published 1 июня 2013, 04:00

Modified 2 марта 2023, 18:09

Updated 2 марта 2023, 18:09

В Чайковском пятеро учащихся техникума отравились в столовой

1 июня 2013, 04:00
Сюжет
Чайковский
Один из них находится в реанимации.

31 мая в городскую больницу Чайковского с 14.00 начали поступать учащиеся 1994-1996 годов рождения техникума промышленных технологий и управления, предположительно, с диагнозом отравление. К вечеру на больничных койках оказались пять человек, один из них находится в реанимации.

Учащиеся учебного заведения утром употребляли в столовой макаронные изделия с соусом. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия#Чайковский#Отравление
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