В Чайковском пятеро учащихся техникума отравились в столовой

Posted 1 июня 2013, 04:00
Published 1 июня 2013, 04:00
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
31 мая в городскую больницу Чайковского с 14.00 начали поступать учащиеся 1994-1996 годов рождения техникума промышленных технологий и управления, предположительно, с диагнозом отравление. К вечеру на больничных койках оказались пять человек, один из них находится в реанимации.
Учащиеся учебного заведения утром употребляли в столовой макаронные изделия с соусом. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.