Пермь попала в число аутсайдеров экологического рейтинга городов России

В тройке лидеров рейтинга оказались Волгоград, Санкт-Петербург и Саранск. Лидером по чистоте воздушной среды названа Вологда, по качеству воды — Курск, по обращению с отходами — Волгоград, по использованию территорий — Петропавловск-Камчатский, по транспорту — Краснодар, по энергопотреблению — Иваново, по управлению воздействием на окружающую среду — Саранск.