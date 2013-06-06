Пермь попала в число аутсайдеров экологического рейтинга городов России

Posted 6 июня 2013, 03:21
Published 6 июня 2013, 03:21
Modified 2 марта 2023, 18:08
Updated 2 марта 2023, 18:08
Минприроды РФ подготовило первый экологический рейтинг городов России, созданный на основе методики компании «Ernst & Young» с учетом критериев Организации экономического сотрудничества и развития, сообщает «РИА Новости».
В тройке лидеров рейтинга оказались Волгоград, Санкт-Петербург и Саранск. Лидером по чистоте воздушной среды названа Вологда, по качеству воды — Курск, по обращению с отходами — Волгоград, по использованию территорий — Петропавловск-Камчатский, по транспорту — Краснодар, по энергопотреблению — Иваново, по управлению воздействием на окружающую среду — Саранск.
В самом низу рейтинга оказалась Пермь. Она делит свое положение с Псковом и Омском. Однако, как говорят эксперты, результаты второго рейтинга должны быть точнее.