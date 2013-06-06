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Posted 6 июня 2013, 03:21

Published 6 июня 2013, 03:21

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

Пермь попала в число аутсайдеров экологического рейтинга городов России

6 июня 2013, 03:21
Сюжет
Экология
Первый экологический рейтинг российских городов подготовило Минприроды РФ.

Минприроды РФ подготовило первый экологический рейтинг городов России, созданный на основе методики компании «Ernst & Young» с учетом критериев Организации экономического сотрудничества и развития, сообщает «РИА Новости».

В тройке лидеров рейтинга оказались Волгоград, Санкт-Петербург и Саранск. Лидером по чистоте воздушной среды названа Вологда, по качеству воды — Курск, по обращению с отходами — Волгоград, по использованию территорий — Петропавловск-Камчатский, по транспорту — Краснодар, по энергопотреблению — Иваново, по управлению воздействием на окружающую среду — Саранск.

В самом низу рейтинга оказалась Пермь. Она делит свое положение с Псковом и Омском. Однако, как говорят эксперты, результаты второго рейтинга должны быть точнее.

#Регион#Экология#Рейтинг#Экологический рейтинг
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