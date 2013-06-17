Очередной велопробег перекроет движение на пермских улицах

Posted 17 июня 2013, 10:15
Published 17 июня 2013, 10:15
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
Движение транспорта по маршруту проведения заезда велосипедистов будет временно ограничиваться 19 июня с 10:30 до 11:30. Заезд будет проводиться по следующему маршруту: ул. Подлесная, 37 (стадион) — ул. Подлесная — ул. Желябова — проспект Парковый — ул. Зои Космодемьянской — ул. Подлесная — ул. Подлесная, 37 (стадион).
Парад участников начнется на площадке перед гимназией №31 (ул. Подлесная, 37), сообщили в городском департаменте образования. В конце мероприятия будут подведены итоги пробега, вручены памятные кубки за участие в спортивных акциях в 2012–2013 учебном году.
Напомним, вчера прошел велопробег «Пермь — Усть-Качка». В этот день с 11:00 до 14:00 на территории Перми также было временно ограничено движение транспорта по маршруту следования велогонки.