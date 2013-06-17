Очередной велопробег перекроет движение на пермских улицах

Парад участников начнется на площадке перед гимназией №31 (ул. Подлесная, 37), сообщили в городском департаменте образования. В конце мероприятия будут подведены итоги пробега, вручены памятные кубки за участие в спортивных акциях в 2012–2013 учебном году.