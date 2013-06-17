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Posted 17 июня 2013, 10:15

Published 17 июня 2013, 10:15

Modified 2 марта 2023, 18:04

Updated 2 марта 2023, 18:04

Очередной велопробег перекроет движение на пермских улицах

17 июня 2013, 10:15
19 июня с 10:30 до 11:30 в Перми пройдет велопробег для педагогических работников образовательных учреждений Перми «Вело-Бум».

Движение транспорта по маршруту проведения заезда велосипедистов будет временно ограничиваться 19 июня с 10:30 до 11:30. Заезд будет проводиться по следующему маршруту: ул. Подлесная, 37 (стадион) — ул. Подлесная — ул. Желябова — проспект Парковый — ул. Зои Космодемьянской — ул. Подлесная — ул. Подлесная, 37 (стадион).

Парад участников начнется на площадке перед гимназией №31 (ул. Подлесная, 37), сообщили в городском департаменте образования. В конце мероприятия будут подведены итоги пробега, вручены памятные кубки за участие в спортивных акциях в 2012–2013 учебном году.

Напомним, вчера прошел велопробег «Пермь — Усть-Качка». В этот день с 11:00 до 14:00 на территории Перми также было временно ограничено движение транспорта по маршруту следования велогонки.

#Авто#Ограничение движения
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