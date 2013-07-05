В Березниках расселят 99 домов за 7,8 млрд рублей

Posted 5 июля 2013, 07:42
Published 5 июля 2013, 07:42
Modified 2 марта 2023, 17:55
Updated 2 марта 2023, 17:55
На программу планируется потратить 7,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд выделит федерельный бюджет, а по 2,5 млрд рублей — край и ОАО «Уралкалий».
На данный момент аварийными и подлежащими расселению признаны 99 домов многоквартирных домов, общая площадь жилых помещений составляет 247 тыс. кв. м, сообщает «Business Class». Губернатор Прикамья Виктор Басаргин отметил, что город продолжит развиваться и на левом, и на правом берегу Камы.