В Березниках расселят 99 домов за 7,8 млрд рублей

На данный момент аварийными и подлежащими расселению признаны 99 домов многоквартирных домов, общая площадь жилых помещений составляет 247 тыс. кв. м, сообщает «Business Class». Губернатор Прикамья Виктор Басаргин отметил, что город продолжит развиваться и на левом, и на правом берегу Камы.