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Posted 5 июля 2013, 07:42

Published 5 июля 2013, 07:42

Modified 2 марта 2023, 17:55

Updated 2 марта 2023, 17:55

В Березниках расселят 99 домов за 7,8 млрд рублей

5 июля 2013, 07:42
Итогом визита полпреда президента в ПФО Михаила Бабича и губернатора Пермского Виктора Басаргина в Березники стала программа переселения жителей из аварийных домов.

На программу планируется потратить 7,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд выделит федерельный бюджет, а по 2,5 млрд рублей — край и ОАО «Уралкалий».

На данный момент аварийными и подлежащими расселению признаны 99 домов многоквартирных домов, общая площадь жилых помещений составляет 247 тыс. кв. м, сообщает «Business Class». Губернатор Прикамья Виктор Басаргин отметил, что город продолжит развиваться и на левом, и на правом берегу Камы.

#Общество#Березники#Расселение дома
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