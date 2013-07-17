Депутат обманом получил из бюджета Пермского края 469 тыс. рублей

Posted 17 июля 2013, 10:45
Published 17 июля 2013, 10:45
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
В отношении 50-летнего депутата одного из сельских поселений Куединского района Пермского края возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в совершении мошенничества в крупном размере.
По данным следствия, с весны 2009 года по 2011 год подозреваемый, являясь руководителем одного из сельскохозяйственных предприятий, на основании фиктивных документов об объёмах произведённой молочной продукции, незаконно получил из бюджета Пермского края субсидии в сумме 469 тыс. рублей, — сообщает СКР по Пермскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.