Депутат обманом получил из бюджета Пермского края 469 тыс. рублей

По данным следствия, с весны 2009 года по 2011 год подозреваемый, являясь руководителем одного из сельскохозяйственных предприятий, на основании фиктивных документов об объёмах произведённой молочной продукции, незаконно получил из бюджета Пермского края субсидии в сумме 469 тыс. рублей, — сообщает СКР по Пермскому краю.