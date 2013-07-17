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Posted 17 июля 2013, 10:45

Published 17 июля 2013, 10:45

Modified 2 марта 2023, 17:49

Updated 2 марта 2023, 17:49

Депутат обманом получил из бюджета Пермского края 469 тыс. рублей

17 июля 2013, 10:45
Сюжет
Кругом обман
Руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий с депутатским мандатом при помощи поддельных документов незаконно получил из бюджета региона солидную субсидию.

В отношении 50-летнего депутата одного из сельских поселений Куединского района Пермского края возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в совершении мошенничества в крупном размере.

По данным следствия, с весны 2009 года по 2011 год подозреваемый, являясь руководителем одного из сельскохозяйственных предприятий, на основании фиктивных документов об объёмах произведённой молочной продукции, незаконно получил из бюджета Пермского края субсидии в сумме 469 тыс. рублей, — сообщает СКР по Пермскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Кругом обман#Депутат
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