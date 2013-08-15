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Posted 15 августа 2013, 05:39

Published 15 августа 2013, 05:39

Modified 2 марта 2023, 17:56

Updated 2 марта 2023, 17:56

В Прикамье машину, выехавшую на «встречку», отбросило на автобус

15 августа 2013, 05:39
Сюжет
Дтп
В результате аварии пострадало два человека, погибших нет.

Вчера в 8.20 по дороге Полазна-Чусовой со стороны Чусового двигался автомобиль ВАЗ-2113. За рулем находился мужчина 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.

На 21 километре мужчина выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с Renault-logan, за управлением которого находился водитель 1952 года рождения. После столкновения ВАЗ-2113 отбросило на двигавшийся сзади в попутном направлении автобус.

В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа и пассажирка Renault-logan. Виновник аварии госпитализирован в полазненскую больницу с переломом левой голени. Женщина получила ушиб грудной клетки и травму живота.

#Авто#Дтп#Добрянский район
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