В Прикамье машину, выехавшую на «встречку», отбросило на автобус

Posted 15 августа 2013, 05:39
Published 15 августа 2013, 05:39
Modified 2 марта 2023, 17:56
Updated 2 марта 2023, 17:56
Вчера в 8.20 по дороге Полазна-Чусовой со стороны Чусового двигался автомобиль ВАЗ-2113. За рулем находился мужчина 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.
На 21 километре мужчина выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с Renault-logan, за управлением которого находился водитель 1952 года рождения. После столкновения ВАЗ-2113 отбросило на двигавшийся сзади в попутном направлении автобус.
В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа и пассажирка Renault-logan. Виновник аварии госпитализирован в полазненскую больницу с переломом левой голени. Женщина получила ушиб грудной клетки и травму живота.