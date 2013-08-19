Власти Прикамья планируют строительство двух новых спорткомплексов

Министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях рассказал «Ъ», что заявка на получение средств за счет федеральной программы по развитию футбола уже направлена, однако решение о включении в программу и о финансировании пока не принято. Планируется, что в этом году начнется проектирование, сроки строительства манежа — 2014–2015 год. Предполагется, что стадион будет рассчитан на 3000 мест.