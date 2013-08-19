Власти Прикамья планируют строительство двух новых спорткомплексов

Posted 19 августа 2013, 05:40
Published 19 августа 2013, 05:40
Modified 2 марта 2023, 17:54
Updated 2 марта 2023, 17:54
Краевые власти подыскали площадки под строительство двух крытых спорткомплексов, сообщает «Ъ». Как стало известно, оба участка пока находятся в муниципальной собственности — стадион «Урал» теперь планируется использовать для манежа «Амкара», а участок в Кировском районе, который ранее был зарезервирован под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, — под легкоатлетический манеж.
Перед реализацией проекта передачу в краевую собственность необходимо согласовать с депутатами гордумы. Члены профильного думского комитета полагают, что если у проектов нет конкретных сроков реализации и не запланированы средства на строительство, то вопрос о передаче будет неоднозначным.
Вопрос о передаче из муниципальной в краевую собственность незавершенных строительством объектов недвижимости с земельным участком по ул. Куйбышева, 140 (Свердловский район) и земельного участка по ул. 5-й Каховской, 4 (Кировский район) будет рассмотрен на следующей неделе. Вопрос уже включен в повестку комитета.
Министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях рассказал «Ъ», что заявка на получение средств за счет федеральной программы по развитию футбола уже направлена, однако решение о включении в программу и о финансировании пока не принято. Планируется, что в этом году начнется проектирование, сроки строительства манежа — 2014–2015 год. Предполагется, что стадион будет рассчитан на 3000 мест.