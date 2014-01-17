Отец Борис об очерской спецшколе: Эти учреждения надо держать «под прицелом»

«В прошлом году эти дети (ученики спецшколы — Properm.ru) приезжали к нам на конный двор, — рассказал отец Борис. — Я заметил одну ситуацию. Поили мы детей чаем, угощали. Часть пацанов, что постарше и внешне покруче маленько, ходили как маленькие паханы. Когда за ними убирали кружки, подбежал мальчишка и сказал — «вот эти и эти не трогайте руками». На зоне есть такие «неприкасаемые» или «опущенные». Я спросил — «почему нельзя брать в руки эти кружки?». Вскрылось, что там действительно есть мальчишки, после которых не пьют чай».