Отец Борис об очерской спецшколе: Эти учреждения надо держать «под прицелом»

Posted 17 января 2014, 07:14
Published 17 января 2014, 07:14
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
«В прошлом году эти дети (ученики спецшколы — Properm.ru) приезжали к нам на конный двор, — рассказал отец Борис. — Я заметил одну ситуацию. Поили мы детей чаем, угощали. Часть пацанов, что постарше и внешне покруче маленько, ходили как маленькие паханы. Когда за ними убирали кружки, подбежал мальчишка и сказал — «вот эти и эти не трогайте руками». На зоне есть такие «неприкасаемые» или «опущенные». Я спросил — «почему нельзя брать в руки эти кружки?». Вскрылось, что там действительно есть мальчишки, после которых не пьют чай».
Позднее воспитатели этой спецшколы подтвердили благочинному — в образовательное учреждение были завезены малолетние преступники с расформированной зоны, после чего в спецшколе утвердились тюремные порядки.
«Я несколько раз говорил — почему не допустить священника смотреть за этими людьми? — удивляется отец Борис. — Посмотрите, в домах престарелых или в тюрьмах строят храмы — почему бы и там не построить молельную комнату, чтобы священник приходил и разговаривал с детьми».
Как мы уже сообщали, воспитанник очерской спецшколы предпочел психбольницу исправительному учреждению. В разговоре с Properm.ru юноша рассказал об издевательствах, которые ему пришлось терпеть в спецшколе и о ее тюремных порядках.
Узнав, что ему придется вернуться в спецшколу, подросток пустился в бега. Однако в скором времени полицейские обнаружили его в кафе, куда он зашел поесть. После инцидента юноше пришлось вернуться из психиатрической больницы обратно в спецшколу.