Почти 7 тысяч жителей Закамска на сутки остались без воды

С 18 ноября в микрорайоне Закамск вода подается с пониженным давлением в связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе по ул. Кировоградская. Специалисты «Новогор-Прикамья» провели диагностику трубопровода и приступили к ремонтным работам.