Почти 7 тысяч жителей Закамска на сутки остались без воды

Posted 20 ноября 2014, 07:05
Published 20 ноября 2014, 07:05
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
С 18 ноября в микрорайоне Закамск вода подается с пониженным давлением в связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе по ул. Кировоградская. Специалисты «Новогор-Прикамья» провели диагностику трубопровода и приступили к ремонтным работам.
Сегодня с 09:30 на сутки отключено водоснабжение в домах:
Во микрорайоне пониженное давление воды. Всего в зоне отключения находится 6875 жителей, сообщает call-центр главы города.