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Posted 20 ноября 2014, 07:05

Published 20 ноября 2014, 07:05

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

Почти 7 тысяч жителей Закамска на сутки остались без воды

Почти 7 тысяч жителей Закамска на сутки остались без воды

20 ноября 2014, 07:05
Фото: Properm.ru.
вода в мкр Закамск подается с пониженным давлением в связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе по ул. Кировоградская.

С 18 ноября в микрорайоне Закамск вода подается с пониженным давлением в связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе по ул. Кировоградская. Специалисты «Новогор-Прикамья» провели диагностику трубопровода и приступили к ремонтным работам.

Сегодня с 09:30 на сутки отключено водоснабжение в домах:

  • ул. Воронежская, 1, 3 (ЦТП-27), 8, 19, 20, 22, 24;
  • ул. Генерала Панфилова, 4а, 6а, 8 (шк. №63), 9, 10, 11а, 12, 14, 16, 17 б, 18, 20 (МСЧ №11, отделение восстановительного лечения), 41 (ФГУП РНЦ «Прикладная химия»);
  • ул. Глазовская, 1, 1а, 7, 9; ул. Дунайской, 17, 19;
  • ул. Мензелинская, 7, 12, 14, 16;
  • ул. Фадеева, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17;
  • ул. Ялтинская, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;

Во микрорайоне пониженное давление воды. Всего в зоне отключения находится 6875 жителей, сообщает call-центр главы города.

#Общество#Отключение воды
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