Экопромбанк через суд пытается расторгнуть договор с «Пермгражданстроем»

Posted 2 декабря 2014, 05:18
Published 2 декабря 2014, 05:18
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В картотеке Арбитражного суда Пермского края зарегистрировано исковое заявление Экопромбанка к ООО «Пермгражданстрой». Заявление истцом было подано 18 ноября, а 25 ноября — принято к производству. Первое заседание состоится 22 января 2015 года.
Из искового заявления следует, что Экопромбанк в судебном порядке намерен расторгнуть договор с компанией «Пермгражданстрой». Газета Business Class со ссылкой на источника пишет, что речь, скорее всего, идет о расторжении договора аренды или какого-либо иного соглашения с банком. По его словам, при расторжении документа на предоставление кредита используется другая формулировка.
Напомним, Экопромбанк выдал около 1 млрд рублей в виде кредита компании «Пермгражданстрой» пермским бизнесменам Павлу и Сергею Мокрушиным на приобретение участка под бывшей кондитерской фабрикой «Пермская» в центре города для реализации проекта «Город в городе». Площадь участка по адресу Петропавловская, 73 а составляет 1,5 га. В установленный срок кредит не был погашен, с учетом процентов общая сумма долга в итоге достигла 1,8 млрд рублей. Участок, который оказался в залоге у Экопромбанка, был внесен в подконтрольный ему закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).
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Проект «Город в городе» предполагал возведение продуктового супермаркета премиум класса, супермаркета бытовой электроники, супермаркета одежды, фудкорта на 7–9 концепций, 3 концепции ресторанов, фитнес-центр премиум класса с бассейном, торговые галереи. В отдельном здании должен был расположиться бизнес-центр с представительством международных и российских компаний. Главной инфраструктурной изюминкой должен был стать первый в городе пятизвездочный отель Sheraton на 250 номеров.
Именно этот земельный участок явился причиной появления убытка у Экопромбанка в первом квартале 2014 года. Заместитель председателя правления банка Виктор Новиков объяснял Properm.ru, что основным фактором, повлиявшим на финансовый результат, стал рост расходов на формирование резервов по вложениям в паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). По итогам первого полугодия отрицательный результат был повторен.
Он же во многом стал причиной переоценки активов после отзыва лицензии у Экопромбанка и доформированием резервов. По сообщению временной администрации, отрицательный собственный капитал Экопромбанка на момент отзыва лицензии 18 августа составил 1,063 млрд рублей. Тогда как без учета этого обследования значился положительный капитал в 2,356 млрд рублей. Позднее, в ходе судебного заседания, рассматривающего дело о банкротстве Экопромбанка, стало известно, что сумма обязательств банка превысила стоимость активов на 2,5 млрд рублей. Тогда как ранее шла речь о превышении обязательств более чем на 1 млрд рублей.
Этот участок вызывает вопросы и у вкладчиков Экопромбанка, которые требуют привлечь акционеров к реальной ответственности и в настоящее время собирают подписи под обращением, которое планируется направить Президенту, Государственной думе и другим организациям. «Почему самым дорогим активом Экопромбанка является земельный участок под строительство проекта «Город в городе» в центре Перми стоимостью 1,5 млрд рублей. При том, что ни один альтернативный участок земли в городе не имеет подобной стоимости. Требуем выяснить, есть ли в данной сделке или в каких-либо других признаки вывода капитала», — говорится в обращении.