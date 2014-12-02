Экопромбанк через суд пытается расторгнуть договор с «Пермгражданстроем»

Этот участок вызывает вопросы и у вкладчиков Экопромбанка, которые требуют привлечь акционеров к реальной ответственности и в настоящее время собирают подписи под обращением, которое планируется направить Президенту, Государственной думе и другим организациям. «Почему самым дорогим активом Экопромбанка является земельный участок под строительство проекта «Город в городе» в центре Перми стоимостью 1,5 млрд рублей. При том, что ни один альтернативный участок земли в городе не имеет подобной стоимости. Требуем выяснить, есть ли в данной сделке или в каких-либо других признаки вывода капитала», — говорится в обращении.